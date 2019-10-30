Украинец позвонил в скорую 47 тысяч раз и отправился в психбольницу

Житель Украины был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу после того, как он сделал около 47 тысяч звонков в скорую помощь. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области сообщает издание «Новости Донбасса».

Проживающий в подконтрольном Киеву городе Краматорске Донецкой области мужчина за четыре с половиной месяца — с 1 октября 2018-го по 12 февраля 2019 года — сделал 46 968 звонков в экстренную службу. Каждый день он делал от ста до тысячи звонков по номеру 103, оскорбляя работавших на линии фельдшеров.

В итоге его задержали и предъявили обвинения по статье 296.1 УК Украины — «Грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом».

Обвиняемый прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила наличие у него заболевания. Суд принял решение о принудительной госпитализации.

В 2017 году правоохранительные органы Львова освободили заложников, которых захватил один из пациентов местной психиатрической лечебницы. По словам сотрудников больницы, один из подопечных заблокировал вход в отделение клиники, где в это время находились 76 пациентов, и угрожал заложникам физической расправой.

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