Однорукий российский боец захотел поединка с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Карапетян в Instagram предложил провести поединок ирландцу Конору Макгрегору.

Карапетян заявил, что раньше был фанатом Макгрегора, но в последнее время изменил к нему отношение. «С большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — сказал он.

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В 18 лет Карапетян лишился части руки. На его счету три победы и два поражения в смешанных единоборствах.

24 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой объявил о возвращении в октагон. 18 января он проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Имя соперника он не назвал.

Во время общения с прессой Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в Москве, так как «дагестанцы бегут и боятся». Последний раз спортсмен выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.

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