Путин прилетел в Венгрию на переговоры

Президент России Владимир Путин прилетел в Будапешт на переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе международных консультаций предполагается обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем», — говорится в сообщении. По итогам встречи лидеры государств подпишут ряд двусторонних документов.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, у Путина также запланирована встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока. Российский лидер также планирует посетить одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.

Встреча Путина и Орабна проходит в резиденции премьер-министра Венгрии «Кармелитское подворье». Несмотря на дождливую погоду, Путин отметил красоту Будапешта и заявил, что любуется этим городом в каждый свой приезд.

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