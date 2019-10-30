Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018. Его слова приводит ТАСС.
Сорокин заявил, что чемпионат мира был получен честно. Он отметил, что Россия открыто рассказывала о том, что происходило во время подготовки, и посчитал обвинения необоснованными.
Ранее 30 октября издание The Insider со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщило, что оргкомитет при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на чиновников ФИФА. В опубликованных документах сообщается, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за вознаграждение консультационных услуг его советника, а голос Мишеля Платини — через коммерческих партнеров УЕФА. Ряд других членов ФИФА также предлагалось подкупить.
Россия получила право провести мундиаль по итогам голосования 2 декабря 2010 года в Цюрихе, победив во втором туре. На его организацию, по оценкам оргкомитета, было потрачено 688 миллиардов рублей. Суммарное же влияние турнира на ВВП России составило 952 миллиарда рублей за пять лет.