Подсчитано влияние чемпионата мира на экономику России

Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу принесли российской экономике за пять последних лет 952 миллиарда рублей. Именно на столько суммарно вырос ВВП страны за это время, говорится в итоговом отчете оргкомитета турнира, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013-2018 годы оценивается в 952 миллиарда рублей, что составляет около одного процента годового ВВП России. Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату. Это влияние сопоставимо с другими чемпионатами мира по футболу», — говорится в отчете.

Отмечается, что в 2013-2018 годах трудовые доходы населения выросли на 459 миллиардов рублей. Каждый год создавалось около 315 тысяч новых рабочих мест, включая временные, налоговые доходы бюджетов разных уровней увеличились на 164 миллиарда рублей.

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Выручка малого и среднего бизнеса за этот период выросла на 797 миллиардов рублей, в первую очередь за счет строительства и туризма.

Наибольшую прибавку к региональному валовому продукту получили Калининградская область и Мордовия: 17 и 20 процентов соответственно. Остальные регионы-хозяева чемпионата мира получили по 2-6 процента прироста.

Оргкомитет рассчитывает, что прирост ВВП продолжится и в дальнейшем за счет построенной к турниру инфраструктуры: дополнительно 150-210 миллиардов рублей до 2023 года.

В июле глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе говорила о 850 миллиардах рублей, которые составил вклад чемпионата мира в ВВП. При этом она заявляла, что расходы на организацию турнира — 683 миллиарда рублей — удалось окупить. Однако прирост ВВП не означает автоматического увеличения доходов бюджета. Эффект для казны можно получить только за счет налогов (в том числе НДС) и дивидендов от госкомпаний, которые вырастут за счет доходов во время ЧМ.

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