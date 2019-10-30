Российский университет уличили в лженаучных тестах на детях

Российский негосударственный университет «Синергия» уличили в снятии отпечатков пальцев школьников без разрешения родителей. Материал об этом опубликовал «Коммерсантъ».

28 октября текущего года мама одного из учеников 8 класса гимназии № 2 Красногорска рассказала, что у ее сына сняли отпечатки пальцев для определения будущей профессии. Она возмутилась, что результаты электронного сканирования отпечатков пальцев их детей предлагалось приобрести за дополнительную плату. Об этом же сообщили и родители учеников красногорской школы №15.

Представители учебного заведения снимали отпечатки с 2018 года. Сбор биометрических данных у несовершеннолетних вуз объяснил дерматоглификой, с помощью нее специалисты якобы выясняли профессиональные навыки школьников. Представитель «Синергии» рассказала изданию, что они проводили Genetic-test и определяли наклонности по рисункам пальцев, а не собирали отпечатки.

Директриса красногорской гимназии Ирина Штейнберг сказала, что отправила в университет вопросы о лицензии и программном обеспечении. Однако она тоже уверила, что отпечатки пальцев у школьников не снимали, а сканировали узор на них. Однако в чем разница между этими процедурами, она затруднилась ответить.

Дерматоглифика — способ тестирования человека с помощью изучения узоров на коже ладоней и стоп. Ее используют для определения заболеваний, интеллекта, а также характера и судьбы. Дерматоглифическое тестирование предполагает снятие отпечатков пальцев.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала дерматоглифику лженаукой в 2016 году. В Роскомнадзоре отметили, что контролируют проект Genetic-test . В ведомстве сейчас устанавливают лица, причастные к проекту с использованием дактилоскопической информации.

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