В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»

По данным работающих на столичном рынке недвижимости риелторов, в городе растет предложение «псевдостудий» — обособленных комнат с подведенными коммуникациями. Об этом говорится в материалах «НДВ-Супермаркет Недвижимости» (есть в распоряжении редакции).

В компании отмечают, что подобное предложение наиболее распространено в районах Южное и Северное Бутово, Западное и Восточное Бирюлево, а также в подмосковном городе Реутов. По статистике «НДВ», большинство предложений такого рода расположено на первых, реже — на вторых этажах жилых домов. Хотя в современных жилых комплексах встречаются и более высокие варианты.

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Чаще всего площадь «псевдостудий» составляет 10-15 квадратных метров, стоимость сопоставима со стоимостью комнат в соседних домах. В качестве примера аналитики компании приводят «студию» площадью 10 квадратных метров на первом этаже 12-этажного панельного дома в районе Люблино. Недвижимость выставлена на продажу за 1,75 миллиона рублей.

«По документам такие "студии" продают как долю. Сделку предлагают провести договором дарения доли, что незаконно, либо назначают дату сделки, когда все покупатели на "студии" найдены. На словах обычно обещают узаконить коммуникации в каждой комнате, но на практике я еще не встретила "студии" с узаконенным подведением коммуникаций», — рассказывает об особенностях предложения руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее аналитики «Мир Квартир» заметили растущую популярность в России жилья минимальной площади. По статистике компании, в 2019 году на рынки большинства российских городов-миллионников вышли студии площадью 10-11 квадратных метров.

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