Названа самая дорогая «сталинка» Москвы

Стоимость самой дорогой квартиры в столичных «сталинских высотках» в октябре 2019-го составила 150 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков Savills (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

В таком бюджете приобрести жилье в высотке на Кудринской площади. Минимальная стоимость квартиры в этом здании, по статистике компании, составляет 33 миллиона рублей. Квартиры в высотке на Котельнической набережной продаются по цене от 18 до 99 миллионов рублей, в высотке на Красных воротах — от 20,2 до 49 миллионов рублей. Апартаменты в гостинице «Украина» можно купить в пределах от 22 до 70 миллионов рублей.

Материалы по теме Кровные метры Сколько стоит квартира в настоящей сталинке

Ценовой максимум на аренду жилья — 850 тысяч рублей в месяц — в октябре 2019-го зафиксирован в высотке на Котельнической набережной. Минимальная стоимость аренды жилья в здании находится на уровне 90 тысяч рублей в месяц. Разброс арендных ставок в высотке на Кудринской площади составляет от 80 тысяч от 150 тысяч рублей в месяц, в гостинице «Украина» — от 54,7 тысячи до 160 тысяч рублей в месяц. В высотке на Красных воротах в аренду предлагается единственная квартира — за 90 тысяч рублей в месяц.

По статистике Savills, на продажу выставлено четыре процента (46 квартир), в аренду — три процента (40 квартир) всего жилого фонда столичных «сталинских высоток».

«Сталинские высотки» — обиходное название семи многоэтажных зданий монументальной архитектуры, которые были построены в Москве с конца 1940-х до начала 1950-х годов. Здания также известны как «семь сестер». Помимо жилых высоток на Кудринской площади, Котельнической набережной и площади Красных ворот в этот список входят гостиница «Украина» (после реконструкции в ее составе наряду с номерами появились апартаменты на продажу), гостиница «Ленинградская», здание МИД РФ и Главное здание Университета имени М.В. Ломоносова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru