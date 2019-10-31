Украинских министров раскритиковали за желание «понравиться Facebook»

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о своем недовольстве динамикой работы нового кабинета министров. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

По словам чиновника, его не устраивает, что министры «стараются понравиться Facebook», поскольку «это минус в результативности». Он напомнил, что президент страны Владимир Зеленский ставил кабмину дедлайн до конца 2019 года, когда каждый из министров должен показать свою эффективность. По итогам работы офис президента будет принимать кадровые решения.

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Богдан считает, что министры боятся брать на себя ответственность, пытаясь избежать репутационных издержек. «А я им говорю, что, ребята, 27 лет эта страна болотом была покрыта полностью, ты не можешь в белой рубашке убирать болото и не запачкаться», — говорит он. Глава президентского офиса добавил, что министрам, которые не найдут в себе сил для решительных действий, стоит вернуться в экспертную среду.

Ранее Богдан рассказал, что советует Владимиру Зеленскому не читать Facebook и другие социальные сети, поскольку там «искаженная информация». По его словам, общество неправильно воспринимает те или иные действия украинской власти. «Но для него это очень болезненно», — резюмировал глава офиса.

10 октября Зеленский назвал условия продолжения работы министров нынешнего правительства. По его словам, члены кабмина до конца года должны предъявить ему реальные дела. «Не будет, то мы всех уволим», — пообещал он.

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