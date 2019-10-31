В Москве пройдет Всероссийский форум отельеров

В Москве 7 и 8 ноября состоится 6-й Всероссийский форум отельеров Hotel Business Forum-2019, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Это крупнейшее событие в гостиничном бизнесе России, СНГ и стран Восточной Европы.

В форуме примут участие более тысячи профессионалов, топ-менеджеров и владельцев отелей в городах России, отмечается в сообщении. В этом году на мероприятии выступят 75 ведущих спикеров и экспертов отрасли, среди которых будут руководитель сервиса «Яндекс.Путешествия» Дмитрий Яковлев, владелец SwissCenter Group Юнис Теймурханлы, ведущий программы «На ножах. Отели» Дмитрий Макаров, управляющий партнер SEA Company Андрей Шемякин и другие.

Тематикой форума станет «университет», поскольку Hotel Business Forum носит образовательный характер, а его цель — сделать из участников настоящих магистров своего отеля, сказано в пресс-релизе. Будут организованы семь тематических зон с мастер-классами и интерактивными сессиями, каждая из которых соответствует одной из сфер, связанной с работой в отеле: «На страже отелей», «Digital-гостиная», «Доходный отель», «Инвестиционная гостиная», «Операционная гостиная», «Высокоэффективная команда» и «Управляющий-лидер».

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