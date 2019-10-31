Автору статьи о пытках в российской колонии пригрозили «людьми в черном»

Сотрудник карельского управления ФСИН Игорь Тузов в личной переписке с журналисткой «Медиазоны» Аллой Константиновой намекнул на то, что к ней могут прийти «люди в черном». Таким образом Тузов отреагировал на вопросы корреспондентки о пытках в петрозаводской исправительной колонии №9, пишет «Медиазона».

По словам адвоката Романа Масалева, Тузов попытался добавиться к Константиновой в друзья во «ВКонтакте» и 28 октября написал ей сообщение. Сотрудница «Медиазоны» спросила его о «порядках, принятых среди сотрудников ИК-9». Мужчина ответил, что уже не работает в этом месте и порекомендовал ей уточнить информацию. «А то мы приедем к вам задавать вопросы», — написал собеседник. На вопрос Константиновой, кого конкретно он имеет в виду, он уточнил: «Люди в черном».

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Адвокат настаивает на том, что Тузов соврал: он является действующим сотрудником карельского УФСИН. Масалев написал заявление на имя руководителей местных управлений Следственного комитета и ФСБ. Он попросил их принять меры в пределах их компетенции по «недопущению (предотвращению) любых агрессивных действий» против журналистки.

Он также напомнил им, что после обнародования материала о пытках над заключенными в ИК-9 начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев следили за сотрудницей «Медиазоны» у ее дома.

Видео с избиением заключенного ИК-9 начальником колонии появилось появилось в сети 11 октября.

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