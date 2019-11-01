Убийство бывшего мэра российского города попало на видео

Видео: t.me/breakingmash

Момент убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева записала камера наблюдения, установленная в его доме. Видеозапись в пятницу, 1 октября, опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи Лаврентьев с ружьем преследует одного из налетчиков. Сзади к нему подбегает еще один человек и стреляет ему в спину. После этого бандит убегает.

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Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Сергей Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города. Скрывшихся с места преступления подозреваемых разыскивают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Основной версией случившегося следователи называют попытку разбойного нападения.

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