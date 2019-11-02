«Брайтон» дома победил «Норвич» в матче АПЛ

«Брайтон» на своем поле обыграл «Норвич» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 68-й минуте чаек вперед вывел Леандро Троссард. Через 16 минут преимущество «Брайтона» удвоил Шейн Даффи.

Победа позволила «Брайтону» набрать 15 очков и выйти на восьмое место в АПЛ. «Норвич», который не может победить шестой матч подряд, с семью очками занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате.

В следующем туре «Брайтон» 10 ноября на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». «Норвич» двумя днями раньше на своем поле примет худшую команду АПЛ «Уотфорд».

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