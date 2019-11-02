Клуб российского бизнесмена обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма «вишен» точным ударом вывел вперед Джошуа Кинг. Во второй половине игры зрители не увидели забитых мячей.

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, прервал серию из четырех матчей без побед, набрал 16 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» 13 очков, команда занимает восьмую строчку.

В следующем туре МЮ 10 ноября на своем поле сыграет с «Брайтоном». «Борнмут» днем раньше на выезде встретится с «Ньюкаслом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!