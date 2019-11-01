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Форвард «Манчестер Юнайтед» превзошел достижение Роналду

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Маркус Рашфорд (слева)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд к 22 годам забил больше мячей на клубном уровне, чем форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в том же возрасте. Об этом сообщается в Twitter Squawka Football.

Очередной день рождения англичанин отпраздновал 31 октября. В настоящее время в активе футболиста 52 гола. Португалец к своему 22-летию поразил ворота соперников 47 раз.

Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в составе «красных дьяволов» он провел 184 матча. В нынешнем сезоне форвард выходил на поле в футболке манкунианцев 14 раз во всех турнирах и отметился семью забитыми мячами.

Роналду выступал в составе МЮ с 2003 по 2009 год. Вместе с манкунианцами португалец выиграл девять трофеев, среди которых победа в Лиге чемпионов, три чемпионских титула в Английской премьер-лиге (АПЛ) и три Кубка Англии. Всего на счету игрока 118 забитых мячей в 292 матчах за МЮ.

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