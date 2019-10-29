Гол в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в десятом туре АПЛ

Полузащитник «Норвича» Онель Эрнандес стал автором лучшего гола десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Немецкий полузащитник отличился в домашней игре против «Манчестер Юнайтед» (1:3), завершив проход точным ударом из пределов штрафной.
В пятерку лучших также вошли забитые мячи Джеймса Мэддисона («Лестер»), Паскаля Гросса («Брайтон»), Джея Родригеса («Бернли») и Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»).
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!