«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Скотт Мактоминей, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. Последние двое в первом тайме исполняли пенальти, но голкипер «Норвича» Тим Крул в обоих случаях спас свою команду. У канареек забитый мяч на счету Онеля Эрнандеса.

После десяти туров в активе «Манчестер Юнайтед» 13 очков, манкунианцы прервали четырехматчевую серию без побед и расположились на седьмом месте. «Норвич» с семью очками занимает 19-ю строчку.

В следующем туре МЮ 2 ноября на выезде сыграет с «Борнмутом». «Норвич» в тот же день на чужом поле встретится с «Брайтоном».

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