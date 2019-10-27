«Вулверхэмптон» продлил беспроигрышную серию в АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 1:1. Хозяев на 37-й минуте вывел вперед Джамал Ласселлс. Равенство за 17 минут до окончания основного времени матча восстановил Хонни. Больше голов зрители не увидели.

После десяти туров в активе «Ньюкасла» девять очков, команда занимает 16-е место. «Вулверхэмптон» набрал 12 очков и находится на 11-й строчке. Команда не проигрывает в АПЛ четвертую встречу подряд.

В следующем туре «Ньюкасл» 2 ноября на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Вулверхэмптон» в тот же день на чужом поле встретится с другой лондонской командой — «Арсеналом».

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