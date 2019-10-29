Семин раскрыл содержание разговора с Роналду после матча в Лиге чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал об общении с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит Sport24.

Семин заявил, что у него с футболистом состоялся нормальный разговор. По словам тренера, они обсудили оборонительную тактику железнодорожников.

Ранее 29 октября Роналду раскритиковал игру «Локомотива» в очной встрече. «"Локомотив" отказывался играть [в футбол]. Команда припарковала автобус у своей штрафной», — сказал он.

22 октября «Ювентус» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в Турине. Футболистам итальянского клуба пришлось отыгрываться после того, как их ворота поразил Алексей Миранчук на 30-й минуте. Дублем отметился аргентинец Пауло Дибала.

Ответный поединок между железнодорожниками и «Ювентусом» пройдет в Москве 6 ноября.

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