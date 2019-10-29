Спорт
 
Динамо М
Москва
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Авангард
Омск
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Москва
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Йокерит
Хельсинки
КХЛ - регулярный чемпионат
Даниил Медведев
Сегодня
Начало в 21:30 (МСК)
Жереми Шарди
Париж
Манчестер Сити
Манчестер
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия - Кубок лиги • 4-й раунд
Урал
Екатеринбург
Завтра
Начало в 17:00 (МСК)
Арсенал
Тула
Кубок России • 1/8 финала
Последние новости
Кремль впервые отреагировал на бойню в воинской части в Забайкалье
В США намекнули на последние в истории России «смертоносные самолеты»
Назван самый популярный модный бренд в мире
Названо условие достижения договоренности России и Украины по газу
В Великобритании назвали самую высокооплачиваемую молодую звезду
67-летняя женщина родила зачатую естественным образом девочку
Соловьев ввязался в драку с украинскими экспертами
Верховный главнокомандующий России проигнорирует бойню в Забайкалье
Названа дата крупнейшей сделки в истории
Россиянка покончила с собой в роддоме
Новости партнеров

Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол

Перейти в «Мою Ленту»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Его слова приводит France Football.

«В том матче "Локомотив" отказывался играть [в футбол]. Команда припарковала автобус у своей штрафной», — заявил 34-летний нападающий.

Роналду признал, что из-за этого ему сложно было поразить ворота москвичей. «Я так и не отличился, и это меня беспокоило до конца матча. Но это нормально. Главное, что команда одержала победу», — заключил форвард.

22 октября «Ювентус» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в Турине в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Футболистам итальянского клуба пришлось отыгрываться после того, как их ворота поразил Алексей Миранчук на 30-й минуте встречи. Дублем отметился аргентинец Пауло Дибала.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Роналду отличился лишь однажды. Португалец является лучшим бомбардиром в истории турнира, записав на свой счет 127 голов. Он выступал в еврокубке за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

Ответный поединок между железнодорожниками и «Ювентусом» пройдет в Москве 6 ноября. После трех туров «Локомотив» занимает третью строчку в квартете, имея в активе три очка. «Ювентус» возглавляет группу, на втором месте расположился мадридский «Атлетико» — обе команды имеют на своем счету по семь очков. Замыкает четверку леверкузенский «Байер». Немецкий клуб очков не набрал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Cristiano Ronaldo en interview exclusive pour France Football : «Il faut être intelligent pour durer»
Шварценеггер назначил Терминатора от футбола
«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов
Другие материалы рубрики
Спорт00:07Сегодня

Чистилище для «святых»

Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
13:07Сегодня

Гол в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в десятом туре АПЛ

12:23Сегодня

Назван лучший вратарский сейв в десятом туре АПЛ

11:44Сегодня

Китайский клуб вновь нацелился на Бэйла

Спорт10:2527 октября
Евгения Медведева

«Похоже, ее время прошло»

Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
11:28Сегодня

Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную тура АПЛ

09:57Сегодня

WADA получила ответы от России

08:40Сегодня

Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Спорт00:0426 октября
Александра Албу

«Cильная женщина должна уметь все»

Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
07:45Сегодня

Болельщицы показали грудь на бейсбольном матче и поплатились

06:44Сегодня

Хакеры атаковали антидопинговые организации

06:16Сегодня

Велогонщик попал под колеса промчавшейся по трассе машины

Россия
В России повредивший 10 автомобилей кусок детской площадки попал на видео
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
В российском регионе зафиксировали аномальную «жару»
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Россиянка покончила с собой в роддоме
«Это не наркотик, но, боюсь, следствие закроет на это глаза»
Россиянку судят за покупку антидепрессантов. Это дело ставит под удар тысячи россиян
Крымчане испугались игорной зоны
Все материалы
Мир
Немцы захотели исключить Турцию из НАТО
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Слова Трампа о плачущем перед смертью главаре ИГ поставили под сомнение
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Иракская полиция открыла огонь и убила десятки протестующих
Все материалы
Бывший СССР
Глава МВД Украины поддержал националистов в Донбассе
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Украина объявила о начале разведения сил в Донбассе
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
Порошенко обвинили в намерении возглавить протесты против Зеленского
Все материалы
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций
Маленьких поддержат
Какие льготы добавит налог на профессиональный доход
Белоруссия захотела подменить российскую нефть поставками через Украину
Все материалы
Силовые структуры
Российский школьник пришел грабить магазин, засмущался и убежал
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
Убивший собутыльников россиянин оказался людоедом
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российских заключенных начали кормить бургерами
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки
Все материалы
Наука и техника
В США намекнули на последние в истории России «смертоносные самолеты»
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
В США подобрали покупателей Су-57
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Россия заложит «Уфу» и «Магадан»
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Россия рассекретила создавших атомную бомбу СССР немцев
Все материалы
Спорт
Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Гол в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в десятом туре АПЛ
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Назван лучший вратарский сейв в десятом туре АПЛ
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Китайский клуб вновь нацелился на Бэйла
Все материалы
Культура
В Великобритании назвали самую высокооплачиваемую молодую звезду
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Волочкова раскрыла секрет качественного секса
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Создатели «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
«Какие вина! И какие речи!»
Эта революция изменила судьбу Европы. Ее спланировали на банкете
Премьеру нового «Терминатора» отменили из-за разгула стихии
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев ввязался в драку с украинскими экспертами
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Собчак рассказала о первых слезах от счастья
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Телеведущая подала в суд на соседей и заставила их потратиться
Все материалы
Ценности
Назван самый популярный модный бренд в мире
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
46-летняя бывшая супермодель вновь попозировала мужу без одежды
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Забытую в гараже 50-летнюю Lamborghini продали за 1,2 миллиона фунтов
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Названа новая причина смерти Zombie Boy
Все материалы
Путешествия
Семья приехала в дорогой отель Турции и попала в зловонный номер с ржавой водой
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Влюбленная пара устроила драку в автобусе аэропорта
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Уронившего с борта круизного судна внучку деда обвинили в убийстве и арестовали
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
В смерти погибшей в турецком отеле российской девочки обвинили ее мать
Все материалы
Из жизни
67-летняя женщина родила зачатую естественным образом девочку
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Тракторист лишился руки и сам приехал в больницу
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Тучный мужчина пережил тяжелый развод и сокращение и сбросил 114 килограммов
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Охотник принял пятиметрового крокодила за бревно и попал в больницу
Все материалы
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Hyundai представил водородный грузовик будущего
Kia показала первые изображения новой Optima
Во Вьетнаме будут собирать российские автобусы
Все материалы
Дом
Названы самые надежные российские застройщики
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Российским дачникам снизили налоги
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Финляндия ужесточит правила покупки недвижимости россиянами
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Оценена доля пенсионеров на московском рынке жилья
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы