Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Его слова приводит France Football.

«В том матче "Локомотив" отказывался играть [в футбол]. Команда припарковала автобус у своей штрафной», — заявил 34-летний нападающий.

Роналду признал, что из-за этого ему сложно было поразить ворота москвичей. «Я так и не отличился, и это меня беспокоило до конца матча. Но это нормально. Главное, что команда одержала победу», — заключил форвард.

22 октября «Ювентус» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в Турине в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Футболистам итальянского клуба пришлось отыгрываться после того, как их ворота поразил Алексей Миранчук на 30-й минуте встречи. Дублем отметился аргентинец Пауло Дибала.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Роналду отличился лишь однажды. Португалец является лучшим бомбардиром в истории турнира, записав на свой счет 127 голов. Он выступал в еврокубке за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

Ответный поединок между железнодорожниками и «Ювентусом» пройдет в Москве 6 ноября. После трех туров «Локомотив» занимает третью строчку в квартете, имея в активе три очка. «Ювентус» возглавляет группу, на втором месте расположился мадридский «Атлетико» — обе команды имеют на своем счету по семь очков. Замыкает четверку леверкузенский «Байер». Немецкий клуб очков не набрал.

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