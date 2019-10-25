Шварценеггер назначил Терминатора от футбола

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер считает, что в мире футбола должен быть игрок с прозвищем Терминатор. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Би би си».

72-летний Шварценеггер заявил, что таким футболистом может стать португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, известный своим атлетизмом. Актер предложил ведущему начать называть нападающего Терминатором, чтобы прозвище прижилось.

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Роналду — один из самых результативных нападающих мира. В частности, португалец является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. В его активе 127 мячей. Ближайший преследователь — Лионель Месси из «Барселоны» — отличился 113 раз. На третьем месте расположился испанец Рауль Гонсалес, выступавший за мадридский «Реал». Он забил 71 мяч в рамках еврокубка.

Шварценеггер снялся в 75 кинокартинах. Он, в частности, известен по роли Терминатора. Впервые актер сыграл киборга-убийцу в 1984 году в фантастическом триллере Джеймса Кэмерона «Терминатор». Картина дала начало франшизе, которая насчитывает шесть фильмов. Шварценеггер снялся в пяти из них.