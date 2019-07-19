«Советский терминатор» из «Очень странных дел» рассказал о стереотипах о русских

Американский актер украинского происхождения, исполнитель роли антагониста в третьем сезоне «Очень странных дел» Андрей Ивченко рассказал TJournal о том, как создатели сериала видят русских.

Ивченко поведал, что часто общался с продюсерами проекта, чтобы сделать своего персонажа более реалистичным. Он консультировал съемочную группу, рассказывая, как на самом деле русский человек отреагировал бы на ту или иную шутку. По словам Ивченко, он пытался сделать все возможное, чтобы все герои с русскими корнями выглядели правдоподобно. «Я давал советы по манере поведения русских, по тому, как русские себя ведут в той или иной ситуации», — отметил он.

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Артист посетовал на то, что шоураннеры не всегда прислушивались к нему. «Здесь осталось много стереотипов о русских еще с 1990-х — эти адидасовские спортивные костюмы, кожаные куртки», — объяснил он.

По его словам, американцы иногда снимают сериалы, не думая о том, как русская аудитория будет их воспринимать. «Ты пытаешься им объяснить, что эти цепи с крестами, бритые головы — даже криминальные авторитеты в России сейчас так не выглядят, эта эра уже прошла», — сказал Ивченко.

Актер добавил, что стереотипы есть не только в зарубежном сознании, но и в российском. Он заявил, что в отечественном прокате немало фильмов, которые показывают Америку не такой, какой она является на самом деле. «То же самое на русской стороне. Давайте приведем туда американцев и сделаем противостояние», — предложил Ивченко.

В третьем сезоне «Очень странных дел» Ивченко исполнил роль антагониста-спецагента из Советского Союза. Шоураннеры создавали образ персонажа, основываясь на Терминаторе в исполнении Арнольда Шварценеггера.

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