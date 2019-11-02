«Челси» одержал пятую победу подряд и вышел на третье место в АПЛ

Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Синих на пятой минуте вывел вперед форвард Тэмми Абрахам. Через 50 минут нападающий сделал передачу на Кристиана Пулишича, который удвоил преимущество аристократов. За десять минут до конца встречи Жерар Деулофеу ударом с пенальти отыграл один мяч.

Победа стала для «Челси» пятой подряд в АПЛ, команда имеет в активе 23 очка и располагается на третьем месте в чемпионате. «Уотфорд» с пятью очками занимает последнее, 20-е место.

В следующем туре «Челси» 9 ноября на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас». «Уотфорд» днем ранее на выезде встретится с «Норвичем».

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