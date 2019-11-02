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«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у новичка АПЛ

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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Хозяев на 21-й минуте вывел вперед Махмуд Хассан. Красные отыгрались за три минуты до конца основного времени матча усилиями Эндрю Робертсона. На 94-й минуте победный мяч забил форвард мерсисайдцев Садио Мане.

«Ливерпуль» благодаря победе сохранил лидерство в чемпионате и шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити». «Астон Вилла» имеет в активе 11 очков и находится на 16-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 10 ноября на своем поле встретится с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

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