«Манчестер Сити» одержал волевую победу над аутсайдером АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». Гостей на 13-й минуте вывел вперед Джеймс Уорд-Праус. Восстановить равенство на 70-й минуте смог Серхио Агуэро. Победный мяч спустя 16 минут забил Кайл Уокер.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 25 очков и остаться на втором месте. «Саутгемптон» с восемью очками занимает 18-е место в чемпионате.

В следующем туре «Манчестер Сити» 10 ноября на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Эвертон».

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