Боец MMA нокаутировала соперницу подножкой

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 01 ноября 2019, 19:02

Австралийка Челси Хаккет одержала победу нокаутом над соотечественницей Николь Шепешвари на турнире Eternal MMA 49. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.

В самом начале второго раунда Хаккет удалось поймать ногу соперницы. После этого она выполнила подсечку. Шепешвари жестко приземлилась на канвас, и рефери остановил поединок, присудив Хаккет победу нокаутом.

Для Хаккет победа стала второй в профессиональной карьере. Шепешвари потерпела второе поражение в карьере при двух победах.

В мае бразильянка Джессика Андраде одержала победу над Роуз Намаюнас на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Тогда бразильской спортсменке удалось бросить соперницу головой вниз, добившись победы нокаутом.

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