«Эвертон» на 97-й минуте ушел от поражения в игре с «Тоттенхэмом»

Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 ноября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 63-й минуте забил полузащитник «шпор» Деле Алли. Равенство на 98-й минуте восстановил Дженк Тосун.

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей подряд. Лондонцы набрали 13 очков и вышли на 11-е место. В активе «Эвертона» 11 очков, команда располагается на 17-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 9 ноября на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» в тот же день на выезде встретится с «Саутгемптоном».

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