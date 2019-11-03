«Лестер» одержал третью победу подряд и вернулся на третье место в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Лис» на 57-й минуте ударом головой после розыгрыша углового вывел вперед Чаглар Сеюнджю. Второй мяч в концовке игры забил Джейми Варди.

«Лестер» одержал третью победу подряд, набрал 23 очка и вернулся на третье место в АПЛ. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда расположилась на девятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Лестер» 9 ноября на своем поле примет лондонский «Арсенал». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с другим лондонским клубом — «Челси».

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