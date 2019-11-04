Вратарь худшей команды АПЛ второй раз подряд попал в сборную тура

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер оказался в сборной 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

С английским вратарем это произошло во второй раз подряд, место в символической команде он также получил по итогам предыдущего игрового уик-энда. В остальном сборная выглядит следующим образом:

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Федерико Фернандес («Ньюкасл»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

Полузащитники: Леандро Тросард («Брайтон»), Жиржиньо («Челси»), Джон Ландстрем («Шеффилд Юнайтед»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Нападающие: Тэмми Абрахам «(Челси»), Ли Муссе («Шеффилд Юнайтед»).

«Уотфорд» на данный момент с пятью набранными очками замыкает турнирную таблицу.

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