«Эвертон» раскрыл подробности жуткой травмы футболиста команды

Медицинский штаб «Эвертона» рассказал о тяжести травмы полузащитника команды Андре Гомеша, полученной в игре 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма». Об этом сообщается на официальном сайте «ирисок».

«Гомешу предстоит операция. После того, как его унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении врачей "Эвертона". После проведенного обследования стало понятно, что у игрока перелом костей правой лодыжки», — говорится в сообщении. Сроки восстановления футболиста не называются.

Португальский хавбек получил травму в эпизоде, случившемся на 78-й минуте игры. Форвард шпор Сон Хын Мин пошел в жесткий подкат, ударив соперника по ногам. После этого лодыжка Гомеса оказалась в неестественном положении. Южнокорейский нападающий получил прямую красную карточку, зарыдал и закрыл лицо руками.

Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» прошел в воскресенье, 3 ноября, и завершился вничью (1:1). В нынешнем сезоне Гомеш провел восемь матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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