Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений»

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Манеже. Об этом сообщает ТАСС.

На выставке Путина и патриарха Кирилла сопровождали министр культуры России Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Перед осмотром экспозиции президент и предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) подошли к образу святителя Николая Чудотворца, написанного в начале XVII века. Затем им показали макет нового мемориального комплекса, который будет возведен подо Ржевом на месте боев 1942-1943 годов. Путин также осмотрел полотна, представленные в Манеже в рамках выставки. Мединский в свою очередь рассказал, что каждая третья картина, находящаяся в залах, реставрировалась специально к выставке и каждая третья картина никогда не выставлялась в Манеже.

Особое внимание российского лидера Мединский и Трегулова обратили на картины Бориса Неменского. Они сообщили, что 96-летний художник примет участие в открытии выставки.

Выставка проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». Она объединила в себе произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей разных городов России.

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