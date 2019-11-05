Раскрыты детали биографии погибшего в перестрелке с экс-мэром Киселевска бандита

45-летний Марат Гарипов, который погиб в перестрелке с бывшим мэром Киселевска Кемеровской области Сергеем Лаврентьевым, проходил по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, Гарипов был фигурантом дела в молодости. Позже он стал известен как мастер спорта по вольной борьбе. В последние годы он участвовал в чемпионатах мира среди ветеранов по этому виду спорта. В 2013 году Гарипов занял второе место на ЧМ в Сараево, а за три года до этого попал в число десяти лучших ветеранов вольной борьбы Кемеровской области.

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С 1997 года Гарипов руководил спасательной группой, которая искала утонувших. Его подчиненные назвали погибшего «грамотным, хозяйственным и уважаемым человеком». Они усомнились в том, что Гарипов мог пойти на убийство. По их словам, у него были большие планы на будущее: построить дом, детскую площадку и помочь сыну закончить обучение на стоматолога.

Также Гарипов организовал вместе с другом частное охранное предприятие (ЧОП). Издание не исключает, что пистолет «Кедр», который был найден на месте преступления, мог находиться на балансе именного этого ЧОПа.

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Основной версией следователи называют попытку разбойного нападения. Одному из налетчиков удалось скрыться, его разыскивает полиция.

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