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Погибший в перестрелке с бывшим мэром Киселевска оказался спасателем

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Установлена личность налетчика, которого застрелил бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев: им оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов, возглавлявший Беловскую спасательную группу. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает «Московский комсомолец».

Подчиненные Гарипова назвали своего начальника добрым человеком, который помог многим людям за время своей работы в отряде. Они также добавили, что ничего подозрительного в поведении погибшего не заметили.

«Я обо всем узнал от коллег, а они — из интернета. В штабе Беловской спасательной группы идет обыск, изымают документы. К жене Ирине наведались ночью, она сейчас на допросе в СК», — заявил один из спасателей. По его словам, у Гарипова не было зарегистрированного оружия.

Ранее 1 ноября появилось видео, на котором запечатлен момент убийства Лаврентьева, записанный камерой видеонаблюдения в его доме. На кадрах бывший мэр с ружьем преследует одного из налетчиков. Сзади к нему подбегает еще один человек и стреляет ему в спину. После этого бандит убегает.

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Основной версией следователи называют попытку разбойного нападения. Одному из налетчиков удалось скрыться, его разыскивает полиция.

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