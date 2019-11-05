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Двух человек задержали по подозрению в убийстве бывшего мэра Киселевска

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Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и МВД задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева. Об этом во вторник, 5 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР по региону Надежда Ананьева.

По ее словам, выйти на след подозреваемых удалось после исследования улик и биологических следов, обнаруженных на месте преступления. Вскоре были задержаны 49-летний и 35-летний жители города Белова Кемеровской области. Один из них был водителем и привез напавших на дом экс-мэра к месту преступления. Он остался ждать их в километре от дома.

Одного из подозреваемых уже заключили под стражу, в отношении второго решение будет принято сегодня. Приоритетной версией случившегося рассматривается разбойное нападение. Подозреваемые будут проверены на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября. Один из нападавших погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

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