Двух человек задержали по подозрению в убийстве бывшего мэра Киселевска

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и МВД задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева. Об этом во вторник, 5 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР по региону Надежда Ананьева.

По ее словам, выйти на след подозреваемых удалось после исследования улик и биологических следов, обнаруженных на месте преступления. Вскоре были задержаны 49-летний и 35-летний жители города Белова Кемеровской области. Один из них был водителем и привез напавших на дом экс-мэра к месту преступления. Он остался ждать их в километре от дома.

Материалы по теме Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен

Одного из подозреваемых уже заключили под стражу, в отношении второго решение будет принято сегодня. Приоритетной версией случившегося рассматривается разбойное нападение. Подозреваемые будут проверены на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября. Один из нападавших погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru