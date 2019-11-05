Зрители затравили телеведущую из-за пышных форм и получили отпор

Американская телеведущая канала WREG Нина Харрельсон (Nina Harrelson) рассказала о травле из-за внешности, которой она постоянно подвергается. Как сообщает New York Post, женщина уточнила, что испытывает нападки даже со стороны незнакомых людей.

Недавно незнакомый мужчина подошел к ведущей и заявил, что она выглядит «просто огромной». Возмущенная Харрельсон рассказала о произошедшем в соцсетях и заявила, что сталкивается с подобным поведением не в первый раз. «К вашему сведению, журналисты — не модели… И я могу заверить вас, никто из нас не хочет услышать ваше мнение о наших телах», — отрезала она. Ведущая также обратила внимание на то, что ее коллеги мужского пола крайне редко встречают такое отношение со стороны телезрителей.

«Мы не услада для ваших глаз», — заявила она. Харрельсон заметила, что за девять лет работы на телевидении отрастила панцирь. «Но мне жаль молодых женщин, которые попадают в новости, которым придется иметь дело с такой критикой», — пояснила женщина. Она также обратила внимание на то, что незнакомец был шокирован, когда она объяснила ему, что такое поведение оскорбительно и неприемлемо.

Комментаторы поддержали Харрельсон, назвав ее сильной женщиной, отлично выразившей всеобщее мнение. Многие из них с неприязнью отозвались о бестактном мужчине, который навязывал ей свое мнение.

Ранее сотрудника канала KFOR Али Мейер (Ali Meyer) узнала в прямом эфире, что больна раком груди. 41-летняя журналистка вела трансляцию в Facebook, не зная о результатах анализов.

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