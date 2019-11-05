Водонаева призвала остановить «мусорный сериал» Малахова про эскортниц

Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2», ведущая и актриса Алена Водонаева раскритиковала шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» за выпуск о расценках на эскорт-услуги популярных блогерш. Свою точку зрения она высказала в колонке на сайте журнала «7 Дней».

По мнению ведущей, Малахову следовало остановиться на разоблачении Instagram-моделей и не показывать в программе список знаменитостей с расценками на их интим-услуги, который она назвала «подделкой и провокацией».

Водонаева поддержала певицу Ольгу Серябкину и актрис Наталью Рудову и Анастасию Самбурскую, которые осудили эфир Малахова. «Нельзя позволять ради хайпа полоскать в грязи свое честное имя», — написала ведущая.

Водонаева также заявила, что шоу Малахова перешло из жанра «ток-шоу» в поджанр «мусорный сериал», так как в передаче стало все больше тем, поднимаемых ради пиара и не требующих серьезной журналистской работы. Ведущая связала это с «предсмертной борьбой телевидения за зрителя».

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Артистка подчеркнула, что «Прямой эфир» в этой «грязной» борьбе отличился больше всех. При этом она отметила талант Малахова, который, по ее словам, способен вытащить из человека самые откровенные признания. Однако Водонаева убеждена, что в сложившейся в настоящий момент ситуации Малахов все меньше пользуется своим талантом. «Телевизионщики уже не могут обойтись без громких имен, когда не хватает таланта держать зрителя у экранов честной работой. Может, хватит?» — подытожила бывшая звезда «Дома-2».

Выпуск, о котором идет речь, был показан в эфире канала Россия-1 25 октября. В передаче, в частности, приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Последняя удалила свой аккаунт в соцсети после участия в шоу.

После выхода шоу певица Ольга Серябкина решила подать против Малахова иск. На заставке выпуска была изображена ее фотография, рядом был размещен прейскурант с ценами на интимные услуги известных моделей и артисток.

Рудова, имя которой упоминалось в выпуске, заявила, что Малахов звонил ей и предлагал свести ее с олигархом, на что она ответила категорическим отказом. По ее сведениям, Малахов предлагал подобное не только ей. Самбурская подтвердила слова Рудовой. Она рассказала, что телеведущий обращался к ней с такими предложениями дважды, но оба раза получил отказ и перестал это делать.

Малахов в ответ на критику заявил, что тепло относится к Серябкиной и удивлен, что она подала против него иск. Он выразил мнение, что в суд можно подавать на те сайты, которые цитируют информацию из программы.

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