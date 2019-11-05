Российский боец UFC Волков рассказал о поддержке от американцев

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков рассказал о поддержке от болельщиков из США перед боем с американцем Грегом Харди. Его слова приводит Sport24.

Волков заявил, что американская аудитория следит за ним и просит его побить Харди. «Такого не было ни перед одним из моих боев. Чувствуется, что там его не очень любят», — заметил российский боец.

Бой между Волковым и Харди пройдет 9 ноября на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Изначально россиянин должен был драться с бразильцем Джуниором дос Сантосом, однако тот снялся с поединка из-за болезни. На счету Волкова пять побед, одно поражение и одна ничья.

Харди в последний раз выходил в октагон 18 октября. Американца лишили победы над австралийцем Беном Сосоли, так как Харди использовал ингалятор в перерыве между раундами. Всего в активе Харди пять побед при одном поражении.

В 2015 году американец был признан виновным в избиении своей подруги и приговорен к 18 месяцам общественных работ. Позднее спортсмену удалось добиться снятия обвинений.

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