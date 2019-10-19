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Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы

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Грег Харди

Поединок в тяжелом весе между бойцами смешанного стиля (MMA) Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 был признан несостоявшимся. Об этом в Twitter сообщил журналист Ариэль Хельвани.

Бой завершился победой Харди решением судей. Однако результат был аннулирован из-за того, что американец пользовался ингалятором между вторым и третьим раундами. Харди объяснил свои действия тем, что он новичок в смешанных единоборствах и не знаком со всеми правилами. Он отметил, что перед боем получил разрешение на использование ингалятора.

Вице-президент UFC Марк Ратнер в интервью Mmafighting сказал, что Харди не имел права пользоваться ингалятором. «Это было незаконно», — добавил он.

Харди — бывший игрок в американский футбол. В 2010 году он был задрафтован клубом Национальной футбольной лиги «Каролина Пэнтерс». В 2016-м спортсмен перешел в смешанные единоборства. В MMA он одержал шесть побед и потерпел одно поражение.

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