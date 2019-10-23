Американец согласился выйти на бой с «монстром» Волковым на UFC в Москве

Американский боец смешанного стиля (MMA) Грег Харди согласился заменить выбывшего бразильца Джуниора дос Сантоса и выйти против российского тяжеловеса Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter-аккаунте.

31-летний американец принял поединок за 18 дней до турнира в Москве. В интервью TMZ Sports Харди признался, что рад выйти против «настоящего монстра».

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22 октября стало известно, что в главном бою турнира UFC в Москве не сможет принять участие Сантос. Бразилец снялся с поединка по причине инфекции.

Харди в последний раз выходил в октагон 18 октября. Американца лишили победы над австралийцем Беном Сосоли, так как Харди использовал ингалятор в перерыве между раундами. Поединок был признан несостоявшимся. Всего в активе Харди пять побед при одном поражении. В прошлом он был игроком в американский футбол.

Волков должен был возглавить предыдущий турнир в России. Однако тяжеловес снялся с боя против Алистара Оверима в Санкт-Петербурге. Его заменил соотечественник Алексей Олейник.

Турнир UFC Fight Night 163 пройдет в Москве 9 ноября. Вторым главным боем станет противостояние россиянина Забита Магомедшарипова и американца Кэлвина Каттара.

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