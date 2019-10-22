Один из бойцов отказался от участия в главном поединке турнира UFC в Москве

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джуниор дос Сантос не сможет принять участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Руководство UFC начало подбирать замену 35-летнему бразильцу. Вероятнее всего, Сантос снялся по причине болезни. Поединок между ним и российским тяжеловесом Александром Волковым должен был стать главным на московском турнире UFC.

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30-летний Волков мог принять участие и в предыдущем турнире UFC в России, который прошел 20 апреля в Санкт-Петербурге. Тяжеловес снялся с боя, после чего его заменил соотечественник Алексей Олейник. Последний уступил голландцу Алистару Овериму в главном поединке вечера.

UFC Fight Night 163 станет третьим турниром под эгидой промоушена в России. Вторым главным боем вечера станет противостояние россиянина Забита Магомедшарипова и американца Келвина Каттара.

Волков одержал 30 побед по правилам MMA и потерпел семь поражений. Дос Сантос имеет в своем активе 21 победу при шести поражениях. Бразилец становился чемпионом UFC в тяжелом весе.

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