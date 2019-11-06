Назван способ предотвратить смерть от сердечного приступа

Ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) показали, что повышение активности определенных иммунных клеток после приступа способно защитить от смертельно опасной сердечной недостаточности. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Во время сердечного приступа прекращается кровоснабжение части сердечной мышцы, что приводит к гибели ткани. Если пациент выживает, иммунные клетки — макрофаги — избавляются от мертвых клеток и начинают процесс заживления. Однако часто макрофаги делают это слишком медленно, что провоцирует воспаление и усугубляет состояние больного.

Исследователи использовали молекулу TFEB, которая увеличивает число лизосом в макрофагах. Лизосомы — это клеточные органеллы, которые позволяют клетке «переварить» поврежденные или ненужные компоненты, включая липиды в составе клеточных мембран. Увеличение числа лизосом позволяет макрофагам эффективнее избавляться от погибших тканей.

Результаты экспериментов на мышах показали, что TFEB способствовала лучшему заживлению сердца после инфаркта, инфекции и других травм, затрагивающих орган.

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