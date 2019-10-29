Назван легкий способ избежать проблем с сердцем

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Ученые Университета штата Пенсильвания (США) пришли к выводу, что употребление одного авокадо в день снижает уровень «плохого» холестерина в организме, снижая риск связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 45 человек с избыточным весом или ожирением. В начале эксперимента добровольцы соблюдали двухнедельный режим питания с большим количеством жиров и углеводов. Затем участники переходили на одну из трех разновидностей оздоровляющей диеты: с низким содержанием жиров, с умеренным содержанием жиров или аналогичную диету с добавлением одного авокадо в день.

Через пять недель испытуемые, употребляющие авокадо, имели самый низкий уровень липопротеинов низкой плотности среди всех участников исследования. Кроме того, у них повышалось содержание антиоксиданта лютеина.

«Плохим» холестерином называют холестерин, который связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Показано, что высокое содержание ЛПНП в крови коррелирует с повышенным риском развития атеросклероза. Переносчиками «хорошего» холестерина являются липопротеины высокой плотности.

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