Назван легкий способ предотвратить смерть от рака и отказа сердца

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Международная группа ученых пришли к выводу, что бег любой продолжительности способствует меньшему риску преждевременной смерти вне зависимости от причин. Статья специалистов опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ, объединив результаты 14 научных работ, в которых приняло участие в общей сложности 132 149 участников. В течение 5,5-35 лет было зарегистрировано 25 951 смертей.

Оказалось, что бег снижал вероятность смерти от любых причин на 27 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 30 процентов и от рака — на 23 процента. При этом нет значительной зависимости смертности от частоты, продолжительности и темпа бега.

Как пишут авторы, даже небольшое количество бега — например, раз в неделю, продолжительностью менее 50 минут и скоростью менее восьми километров в час — оказывает благотворное влияние на здоровье, а вот более частая физическая активность не приносит дополнительной пользы.

Рекомендуемые ВОЗ еженедельные нормы минимальной физической активности, необходимые для предотвращения развития пяти заболеваний, составляют 600 MET-минут. Это соответствует быстрой ходьбе в течение 150 минут или бегу в течение 75 минут.

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