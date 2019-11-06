Российский хоккеист уложил канадца «мельницей»

— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) 06 ноября 2019, 02:14

Защитник молодежной сборной России Антон Малышев провел силовой прием на форварде команды Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) Джейкобе Пеллетье. Видео появилось в Twitter-аккаунте Молодежной хоккейной лиги.

Матч проходил в рамках Суперсерии. Малышев в одном из эпизодов встретился с соперником в центре площадки и провел «мельницу» — нагнулся и перебросил Пеллетье через спину. Канадец приземлился на голову, однако встал и продолжил встречу.

Победу в овертайме одержала команда QMJHL — 4:3. В первой встрече в Суперсерии сильнее оказались россияне, матч завершился с таким же счетом.

В турнире, помимо команды Валерия Брагина, участвуют сборные, представляющие Канадскую хоккейную лигу (команды QMJHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL)) и Западную хоккейную лигу (WHL). Суперсерия проводится в 17-й раз, впервые турнир состоялся в 2003 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!