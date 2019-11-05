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Российская молодежка отыграла две шайбы и победила канадцев на старте Суперсерии

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Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) победила команду Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) в стартовом матче Суперсерии. Видеозапись решающего гола появилась в Twitter-аккаунте QMJHL.

Россияне открыли счет на 13-й минуте — отличился Александр Хованов. После этого канадцы отправили в ворота соперника три шайбы. В конце второго периода Дмитрий Завгородний сократил отставание россиян, а на 49-й минуте Хованов сравнял счет. Победу сборной принесла шайба Завгороднего на 57-й минуте.

Этот матч стал для россиян первым в рамках Суперсерии. В турнире, помимо команды Валерия Брагина, участвуют сборные, представляющие Канадскую хоккейную лигу (команды QMJHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL)) и Западную хоккейную лигу (WHL). Суперсерия проводится в 17-й раз, впервые турнир состоялся в 2003 году.

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