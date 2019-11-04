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Чемпион мира одобрил получение Малкиным гражданства США

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Сергей Федоров

Трехкратный чемпион мира Сергей Федоров одобрил получение российским хоккеистом Евгением Малкиным гражданства США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Федоров заявил, что не видит проблемы в ситуации. «Такое ощущение, что мы живем в XVIII веке. Будто ни у кого раньше не было двойного гражданства! Это обычная практика, никто при этом не забывает свои корни. Я бы не стал осуждать подобное решение», — отметил он.

28 октября Малкин признался, что уже давно получил американский паспорт. Позже 33-летний форвард сообщил, что гражданство Соединенных Штатов позволяет ему и его семье решать ряд бытовых и социальных проблем. Семья Малкиных проводит большую часть года в США.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2006 года. В составе «Питтсбург Пингвинс» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Во время локаута 2012 года форвард возвращался в «Магнитку».

Федоров провел 13 сезонов в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингс» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли. Он дважды становился чемпионом мира вместе со сборной СССР и один раз — с российской командой.

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