Игрок НХЛ влетел головой в штангу в попытке спасти ворота и получил травму

Защитник «Бостон Брюинс» Чарли Макэвой получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.

В третьем периоде Макэвой в попытке догнать форварда соперника, упал и прокатился до ворот. В полете защитник ударился головой о штангу и некоторое время не мог подняться со льда. В итоге игрок был вынужден покинуть площадку.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 6:4. «Брюинс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции (24 очка в 14 матчах), «Питтсбург» идет седьмым (17 очков в 15 матчах).

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