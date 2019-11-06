Названы любимые российские города у иностранцев

Любимым российским городом иностранцев оказалась Москва. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте по популярности среди туристов из заграницы выделили Санкт-Петербург. Кроме того, отмечается, что востребованность северной столицы упала по сравнению с предыдущим годом на 4,6 процента, а Москвы — возросла на 2,8 процента.

Третью строчку в рейтинге занял Новосибирск, а четвертую — Калининград. Также в список самых посещаемых иностранцами российских городов вошли Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.

В сентябре в исследовании географического сервиса maps.me сообщалось, что прошедшим летом самыми популярными российскими регионами у иностранных туристов стали Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область. Также в десятку самых посещаемых регионов попали Иркутская область, Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.

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