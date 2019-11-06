Силовые структуры
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама
Туристы схватили птицу и насильно скормили ей хлеб ради фото
Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину
Брат рядового Шамсутдинова усомнился в сообщении об угрозах изнасилования
Угрожавшая Зеленскому расправой националистка назвала способ победы над Россией
Россиянка утонула в горах семечек
Джонсон пошел против разведки и заблокировал доклад о России
Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро
Новости партнеров

Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города

Перейти в «Мою Ленту»

На бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева напали, чтобы убить, а не ограбить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источники канала утверждают, что к такому выводу пришло следствие.

Убийцей признан Сергей Шилов — один из подозреваемых, задержанных накануне. По версии следователей, именно он не менее четырех раз выстрелил в жертву. Он написал чистосердечное признание и взял вину на себя.

Вместе с Шиловым были двое подельников — 49-летний и 35-летний жители города Белово Кемеровской области.

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября. Один из нападавших погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Двух человек задержали по подозрению в убийстве бывшего мэра Киселевска
Раскрыты подробности убийства бывшего мэра российского города
Убийство бывшего мэра российского города попало на видео
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа
21:43Сегодня

Брат рядового Шамсутдинова усомнился в сообщении об угрозах изнасилования

21:01Сегодня

Первого задержанного по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» отпустили

19:14Сегодня

Задержан сообщник убийц главы ингушского центра «Э»

Силовые структуры00:03 4 ноября

Очень большой куш

Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
18:58Сегодня

Неизвестный совершил покушение на российского адвоката

18:39Сегодня

Член банды охотников на покупателей должностей умер перед освобождением

18:20Сегодня

Либертарианца Михаила Светова заподозрили в разврате с несовершеннолетними

Силовые структуры00:1631 октября

«Он решил, что проще отслужить»

В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться
17:23Сегодня

Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании

16:48Сегодня

Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье

16:40Сегодня

Из российской колонии сбежал рецидивист

Россия
Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Неизвестный пригрозил сбросить взрывчатку на гипермаркет в Подмосковье
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Российский солдат пропал без вести после издевательств в части
«Дети не выбирают, когда им заболеть»
 
Российских чиновников обвинили в провале ликвидации последствий паводков
Все материалы
Мир
Джонсон пошел против разведки и заблокировал доклад о России
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
НАТО отказалось принимать Грузию без Абхазии и Южной Осетии
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Россия атаковала гору террористов
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
Все материалы
Бывший СССР
Украинских радикалов обвинили в создании тайников с оружием в Донбассе
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
В Одесской области задержали два нелегальных арсенала из США и Евросоюза
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Лукашенко заявил о сохранении лучших достижений СССР
Все материалы
Экономика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Подсчитаны средние чаевые в России
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Российскую экономику загнали в рамки
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Названа причина утечек данных клиентов банков
Все материалы
Силовые структуры
Брат рядового Шамсутдинова усомнился в сообщении об угрозах изнасилования
«Такие преступники сами не останавливаются»
В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа
Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города
Очень большой куш
Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
Первого задержанного по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» отпустили
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан сообщник убийц главы ингушского центра «Э»
Все материалы
Наука и техника
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО «русского Илона Маска»
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Россия показала замену украинского Ан-124 «Руслан»
Все материалы
Спорт
В прыжках Загитовой нашли опасную тенденцию
Серена Уильямс«О деньгах мы не думаем. И это великолепно»
Теннисистки — самые богатые спортсменки. Но им хотят платить еще больше
Отец Нурмагомедова назвал условия для боя между его сыном и Мэйуэзером
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Украинцы возрадовались уходу игрока «Зенита» из сборной страны
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Футболист пинком убил выбежавшую на поле курицу и был удален
Все материалы
Культура
Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину
«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах и невероятных россиянах
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Покойную кинозвезду возродят ради новой главной роли
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Худрук МХАТа ударил недовольного его работой артиста
Все материалы
Интернет и СМИ
Пестрая кошка напала на полицейского в прямом эфире и побила его хвостом
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Владельцев банковских карт начали обкрадывать через телевизоры
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Девушка без ноги показала фото в юбке и получила шквал непристойных комментариев
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Все материалы
Ценности
Опубликованы фото самой молодой милиардерши в мире без косметики
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Неудачная процедура увеличила чиновнице губы в три раза
Партнерский материал
Живительная невесомость
Что такое флоатинг и почему всем нужно его попробовать
Самая тучная в мире модель станцевала в прозрачном платье
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере «из мести»
Все материалы
Путешествия
Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Туристы схватили птицу и насильно скормили ей хлеб ради фото
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Появились подробности дела об убийстве дочери миллионера во время кругосветки
Все материалы
Из жизни
Слон проник в дом и сломал рисоварку
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Культуристка притворилась больной раком и собрала на лечение тысячи долларов
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Медведица унесла с дороги раненого детеныша и попала на видео
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Старинное кольцо с бриллиантом пережило два крупных пожара и вернулось к хозяйке
Все материалы
McLaren M81: единорог среди Мустангов
Ford Mustang третьего поколения, который любил повороты
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Показан интерьер новой Skoda Octavia
Aston Martin показал интерьер кроссовера DBX
В России выставили на продажу права Брежнева
Все материалы
Дом
Россиян захотели насильно переселить из одного разрушающегося дома в другой
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
В Москве жилье без права прописки победило новостройки
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Обрушение девятиэтажного дома в российском городе попало на видео
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне получили дерево любви и памятник Ленину
На Дальнем Востоке объяснили отставание от графика ремонта дорог
Все материалы