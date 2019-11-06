Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города

На бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева напали, чтобы убить, а не ограбить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Источники канала утверждают, что к такому выводу пришло следствие.
Убийцей признан Сергей Шилов — один из подозреваемых, задержанных накануне. По версии следователей, именно он не менее четырех раз выстрелил в жертву. Он написал чистосердечное признание и взял вину на себя.
Вместе с Шиловым были двое подельников — 49-летний и 35-летний жители города Белово Кемеровской области.
Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября. Один из нападавших погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.
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