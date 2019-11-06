Украинцы возрадовались уходу игрока «Зенита» из сборной страны

Футбольные эксперты и болельщики отреагировали в соцсетях на уход защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого из сборной Украины. Свое заявление он опубликовал в Instagram.

Украинцы посчитали правильным уход футболиста из национальной команды. «Считаю, что экс-игрока донецкого "Шахтера", который после аннексии Крыма перешел в "Зенит", надо от души поблагодарить. Больше у меня не будет возможности видеть игрока сборной, который принципиально не хочет исполнять гимн Украины», — написал украинский депутат Борислав Береза.

«Мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол — это политика», — отреагировал экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко. «Что делать, если тебя больше не вызывают в сборную и хочется хоть как-то надуть щеки? Правильно — заявить, что ты уходишь из сборной. Уходишь из команды, в которую тебя не вызывают», — заявил еще один украинский политик Владимир Попов.

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины ранее 6 ноября. Он заявил, что не дождался вызова в команду по политическим причинам.

В конце января 2019-го защитник подписал контракт с «Зенитом». С того момента его не вызывали в сборную, его профиль пропал с сайта Федерации футбола Украины (ФФУ). Защитник принял участие в 54 матчах и забил пять мячей за национальную команду.

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